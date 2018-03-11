Arda Turan dünya evine girdi!

Medipol Başakşehir’de forma giyen milli futbolcu Arda Turan, Aslıhan Doğan ile dünya evine girdi. Turan’ın düğün törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı öğrenildi.

Ulusal futbolcu Arda Turan, Aslıhan Doğan ile Beykoz Çubuklu’daki Vadi Konakları’nda yapılan sade bir nikah töreni ile dünya evine girdi. Turan’ın akşam saatlerindeki düğün törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın da katıldığı öğrenildi. Erdoğan, nikahın yapıldığı Çubuklu’daki konaklara sivil plakalı araçlarla giriş yaptı.

Tarih: 11.03.2018 21:39 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur