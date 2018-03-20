Arda, Tolga, Çetinkaya, Hanedar PFDK’ya sevk edilecek mi?

Haftanın iki kritik karşılaşması yeşil sahadan fazla koridorlarda yaşanan sürpriz iki gerilimle gündeme gelirken Fenerbahçe-Galatasaray ve Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasının vekil raporları belirli oldu.

Cumartesi günü Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe – Galatasaray arasındaki derbi karşılaşmasının devre aralarında her iki takımın yönetimsel menajeri Hasan Çetinkaya ve Şükrü Hanedar aralarında yaşanan gerilimle ilgili medyada farklı alanlara yönlendirilmiş iddialar gündeme gelmesine karşılık konunun temsilci raporlarında yer almadığı belirtildi.

öte yandan bir gün daha sonra Başakşehir ile Beşiktaş aralarında oynanan haftanın ikinci kritik maçında Arda Turan ile Beşiktaş masörü aralarında başlayan ve Tolga Zengin’in de araya girdiği kavganın ise vekil raporuna göre iddiaların aksine sevklik bir duruma rastlanmadığı açıklama edildi.

TFF Hukuk müşavirliğini Fenerbahçe ve Galatasaray’ı taraftarlarının niçin olduğu saha olaylarından ile çirkin ve fena tezahurattan PFDK’ya göndereceği belirtildi.

AZİZ YILDIRIM’A SEVK GÖZÜKTÜ

BU ARADA haftanın sevk işlemlerini tamamlayan TFF hukuk müşavirliğinin dün medyada yer alan açıklamalarından nedeniyle Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırımı da PFDK’ya sevk edeceği öğrenildi.

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Kaynak: www.sporx.com

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