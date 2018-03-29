Antrenmanda Tolga-Carrasso gerilimi

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Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’ın idmanında kısa bir gerginlik yaşandı.

Sarı-kırmızılıların yerine geçen kimse kalecisi Carrasso, çift kale maçta yediği bir golden sonradan Tolga Ciğerci’ye karşı çıktı. Tolga’ya hatası sebebiyle kızıp, “Golü senin yüzünden yedim” diyen Fransız file bekçisini arkadaşları sakinleştirdi.

Carrasso ile Tolga idman sonunda ise birbirlerine sarılarak barıştı. bu vesileyle teknik direktör Fatih Terim yanında kadar gitgide artarak Carrasso’ya moral verdi.

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