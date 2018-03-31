Antalyaspor evinde Bursa’yı yendi

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Antalyaspor evinde Bursa'yı yendi

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Antalyaspor, taraftarı önünde Bursaspor’u konuk etti. 90 dakika sonunda Antalyaspor, Bursaspor’u 2-0 mağlup etmeyi başardı.

TEKRAR TEKRAR 2. GALİBİYETİNİ ALDI

Hamza Hamzaoğlu’nun çalıştırdığı kırmızı-beyazlı takım ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Antalyaspor’un karşılaşmadaki gollerini 30. dakikada Maicon, 72. dakikada Deniz Kadah kaydetti.

ANTALYA NEFES ALDI

Bu galibiyetin arkasından Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’de puanını 31’e çıkarırken, Bursaspor 33 puanda kaldı. Antalyasor ligde gelecek hafta deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya gelecek. Bursaspor ise gelecek hafta ligde sahasında Kasımpaşa’yı davetli edecek.

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