Ankara Atlıspor Kulübü Engel Atlama Yarışmaları sona erdi

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Ankara Atlıspor Kulübü Engel Atlama Yarışmaları sona erdi.

Kulübün Beştepe’deki tesislerinde düzenlenen organizasyonun ikinci ve son gününde Cankat Özdeş, 90 ve 100 santimetre engel atlama yarışmalarında birinci oldu.

Cankat Özdeş, biniciler kategorisinde 90 santimetrede “Ülkü Bopp 6”, 100 santimetrede ise “April Rain” isimli atıyla birincilik kupasını kazandı.

110 santimetrede “Contiki Az” isimli atıyla Elif Nazlı Can, 125 santimetrede de “Aaike” adlı atıyla Hilal Gündoğ birinciliği elde etti.

Tarih: 01.04.2018 19:00

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