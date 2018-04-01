Andre Santos: Volkan için hoş bir anı olmadı

Kırmızı-beyazlı takımın Brezilyalı oyuncusu Andre Santos, Karaçayır Mahallesi’ndeki kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ile oynadıkları ve 6-2 kazandıkları hazırlık maçının kendileri için manâlı ve özel olduğunu belirtti.

Fenerbahçe’de oynadığı dönemde Boluspor ile oynanan maçta Boluspor’a gol attığını anımsatan 35 yaşındaki futbolcu, “Burada da Fenerbahçe ile oynadığımız maçta da Fenerbahçe’ye gol attım. Bu yüzden anlamı bambaşka bir maç oldu. Hazırlık maçı da olsa galip gelmek güzel. Her maçtan galibiyetle terketmek istiyoruz. Bu maçı da kazandığımız için mutluyuz.” diye konuştu.

HOŞ BİR ANI OLMADI

Andre Santos, söz konusu maçta kalesinde 6 gol gören Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel ile ilgili şunları kaydetti: “Volkan fazla sevdiğim bir arkadaşım. çok büyük bir profesyoneldir. Burada 6 gol yemesi onun iyi futbolculuğu ve profesyonelliğinden hiçbir şey götürmüyor. Onun için güzel bir hatıra olmadı. Galiba kariyerinde ilk kere 6 gol yemiş oldu. Fazla kayda değer değil. O hala çok iyi bir futbolcu ve fazla da iyi arkadaşım.”