Anderson Talisca’ya dev görücüler!

admin
Spread the love
Yeni sezonda Beşiktaş’ta kalıp kalmayacağı merak konusu olan Anderson Talisca bu akşam görücüye çıkacak.

2. YARI OYNAYACAK

Gösterdiği başarılı performansın ardındaki teknik direktör Tete göre Brezilya kadrosuna çağrılan yıldız futbolcu, Rusya önünde öncelikle milli formayı terletecek. 

19.00’da başlayacak maçın 2. yarısında tayin yapması beklenen Talisca’yı Avrupa’nın dev kulüplerinin mercek altına alacağı öğrenildi.

İNGİLİZLER’İN GÖZDESİ

Liverpool, Manchester United, Arsenal ve Inter gibi kulüplerin temsilcilerinin maçı tribünde peşine düşüp takip edeceği belirtiliyor.

İLGİLİ VİDEO

——————————-
Kaynak: www.sporx.com
——————————-
Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da




Tüm zamanların en iyi 10 kalecisinden bahsettiğimiz yazımızı da okumak isterseniz tıklayın

Bir Cevap Yazın

Specify Facebook App ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Facebook Login to work

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir