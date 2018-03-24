Anderson Talisca’ya dev görücüler!

Yeni sezonda Beşiktaş’ta kalıp kalmayacağı merak konusu olan Anderson Talisca bu akşam görücüye çıkacak.
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2. YARI OYNAYACAK
Gösterdiği başarılı performansın ardındaki teknik direktör Tete göre Brezilya kadrosuna çağrılan yıldız futbolcu, Rusya önünde öncelikle milli formayı terletecek.
19.00’da başlayacak maçın 2. yarısında tayin yapması beklenen Talisca’yı Avrupa’nın dev kulüplerinin mercek altına alacağı öğrenildi.
İNGİLİZLER’İN GÖZDESİ
Liverpool, Manchester United, Arsenal ve Inter gibi kulüplerin temsilcilerinin maçı tribünde peşine düşüp takip edeceği belirtiliyor.
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Kaynak: www.sporx.com
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