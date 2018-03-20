Anderson Talisca’nın Beşiktaş’ta kalma şartı belli oldu!

‘ta iki sezondur kiralık olarak forma giyen‘nın kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Brezilyalı yıldızın sözleşmesinde‘ya Beşiktaş’ın bonservisini alabileceği maddesi bulunurken Talisca’nın takımda kalmak için zam istediği belirtildi.

MAAŞINA ZAM İSTİYOR

Portekiz basınının haberine kadar Beşiktaş’ın bonservisine 21 milyon Euro ödemeye sıcak baktığı Talisca, siyah beyazlı takımdan yıllık 3 milyon Euro maaş istiyor.

Beşiktaş’ta şu an 2.2 milyon Euro maaş ile oynayan 23 yaşındaki yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye’de kendisinin ve ailesinin mutlu olduğunu söylemişti.

CİDDİ TALİPLER VAR

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da ”Talisca eğer bizimle kalmak isterse bonservisini alırız” sözlerini söylemişti. Kariyerinde ilk kez Brezilya Milli Takımı’na davet alan Talisca ile Liverpool, Manchester United ve Monaco gibi takımların ilgilendiği belirtiliyor.



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Kaynak: www.sporx.com

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