Anderson Talisca pes etmiyor

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Milliyet Gazetesi’nden Serdar Sarıdağ’ın haberine göre; Süper Lig’e bahşedilen arada Rusya ve Almanya ile hazırlık maçları oynayan Brezilya Ulusal Takımı’na çağrılan Beşiktaş’ın yıldızı Anderson Talisca her iki karşılaşmada da vakit almamasına karşın Dünya Kupası için kalan haftalarda var gücünü sahaya yansıtacak. Beşiktaş’a geldiği günden beri aralıksız yükseliş içerisinde olan kabiliyetli futbolcunun, Dünya Kupası kadrosunda yer alma umudunu koruması ayrıca yönetim hem de teknik heyeti hoşnut etti.

Talisca’nın iyi performans sergilediği maçları kazandıklarını göz önünde bulunduran teknik heyet ile yöneticilerin, Brezilyalı yıldıza fazla güvendiği aktarıldı. Rusya ve Almanya maçlarında baht bulamadığı için hüsran yaşayan Talisca ile görüşecek olan Şenol Güneş’in, Beşiktaş’ın defalarca üçüncü sezon şampiyonluğa ulaşması halinde Dünya Kupası hedefine daha da yaklaşacağını söyleyeceği bildirildi. Futbolcularını hedeflere motive etme konusunda büyük bir tecrübeye sahip olan Güneş kalan 8 maç öncesi Talisca’yı hem şampiyonluğa hem de Dünya Kupası’na hazırlayacak.

Yıldız futbolcunun bonservisini satın olmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Yönetimi de genç yetenekle masaya oturarak geleceği için bir an önce karar vermesini isteyecek. Diğer bir takıma gidecekse bunun Beşiktaş üzerinden olmasını isteyen siyah-beyazlılar önümüzdeki dönemde Talisca’nın önüne çekici teklifler koymaya çalışacak.

‘Efsane’ dönüş

Anderson Talisca ve Taffarel, Brezilya’nın önceki akşam Berlin’de Almanya’yı 1-0 yendiği hazırlık maçının ardındaki İstanbul’a beraber döndü. Talisca, Brezilya ve Galatasaray’ın kaleci antrenörü Taffarel’le uçakta çektirdiği fotoğrafı “Efsane ile dönüş” notuyla sosyal medyadan paylaştı.

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