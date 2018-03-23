Altay’ın genç yeteneği Beşiktaş’a doğru !

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İzmir ekibinde geçen sezon kısa bir dönem devir yapan Teknik Direktör Ümit Turmuş’un, “Beyaz Atiba” benzetmesi yaparak A takıma kazandırdığı 19 yaşındaki futbolcu Atakan Çankaya için menajerlerin nabız yokladığı öğrenildi. Altay yönetimi sezon başında 1.5 milyon TL olarak açıklanan Atakan’ın bonservis ücretini iyi performansının arkasından son dönemde 4 milyon TL’ye çıkardı. Orta sahadaki açgözlü ve mücadeleci futboluyla uyarı genç oyuncu, Ümit Ulusal Takım’da da forma giyiyor. Bu sezon 21 maçta 1 gol kaydeden Atakan’ın Altay’la 2021 yılına değin sözleşmesi bulunuyor. DHA

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Kaynak: www.haber3.com

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