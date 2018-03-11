Alper Potuk’tan galibiyet sonrası derbi mesajı: ‘Yine kazanmak istiyoruz’

Fenerbahçeli Alper Potuk, 2-0 kazandıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardındaki beIN Sports’a konuştu.

Alper Potuk’tan başarı sonrası derbi mesajı

“Bundan Böyle ligin sonlarına gelirken final haftalarına geldik. zorundaydık, iyi ya da kötü oyun manâlı yok kazanmamız gerekiyordu.” diyen Potuk, “Önümüzdeki hafta tüm rakipler karşı karşıya geliyor. O maçı da kazanmak istiyoruz. Bu haftayı kayıpsız geçtik, mutluyuz. Derbilerde özellikle içeride oynadığımız maçlarda rakiplerimize avantaj sağlıyoruz. Yine kazanmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Tarih: 11.03.2018 18:21 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur