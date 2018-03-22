Alpay Özalan’dan Milli çağrı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesine açıklamalarda yer alan Alpay Özalan, İsveç maçının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“İşimiz zorlama lakin zoru başarıya ulaşmak da bizim milletimize has bir şey. Buna inanıyorum. Oyuncularım da inanıyor. Kalan beş maçımızı da kazanmamız gerekiyor. Bunu başarabilecek güçteyiz. Bu zorlu sürecin ilki ve de en önemlisi, İsveç’le yarın yapacağımız tesadüf. Bizim, seyirciye ve saha içinde motivasyona ihtiyacımız var. O bakımdan Alanyalı futbolseverleri maçımıza bekliyoruz.”

– Hazırlıklar tamamlandı

Ümit Ulusal Futbol Takımı, teknik direktör Alpay Özalan yönetiminde yaptığı antrenmanla İsveç karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Antrenmana A Ulusal Ekip kampından gelen Abdülkadir Ömür ve Mehmet Zeki Çelik’in de katıldığı kaydedildi. TFF Başkan Vekili Ali Dürüst’ün de çalışmayı peşine düşüp takip ettiği aktarıldı.

öte yandan, ay-yıldızlı ekibin oyuncusu Oğulcan Çağlayan’ın 22. doğum gününün kesilen pastayla kutlandığı kaydedildi.

Ulusal takım, 6. Grup’taki 6. maçında yarın saat 17.00’de Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı’nda İsveç’le karşılaşacak.

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Kaynak: spor.haber7.com

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