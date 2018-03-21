Almanya – İspanya maçı Ülke TV’de

Bir tarafta Mesut Özil’li, Müller’li, Götze’li ‘Alman Panzarleri’ öteki tarafta İniesta’lı, Ramos’lu, David Silva’lı ‘İspanya Boğaları’. Bu iki dev takımın karşısında karşıya geleceği hazırlık maçında takımlar tüm hünerlerini sahaya yansıtacak ve bu çaba Ülke TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Daha önce 10 kere karşı karşıya gelen Almanya ve İspanya mücadelelerinde Almanlar 3 galibiyet alırken, İspanyollar 4 defa gülümseyen taraf oldu. 3 maç ise berabere tamamlandı. Son Dünya Kupası Şampiyonu Almanya, 2012 Avrupa Kupası Şampiyonu İspanya ile 11’nci kez kozlarını paylaşacak ve takımlar başarı için sahaya çıkacak.

Bütün bir futbol şöleni havasında oynanacak olan Almanya-İspanya hazırlık karşılaşması 23 Mart Cuma akşamı saat 22:45’de canlı yayınla Ülke TV ekranlarında olacak.

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Kaynak: spor.haber7.com

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