Ali Şen: “Ali Koç bölmez, camiayı birleştirir”

Galatasaray beraberliğiyle sarsılan Fenerbahçe camiasında kan basıncı, Aziz Yıldırım ve Ali Koç’un açıklamalarıyla tavan yapmıştı fakat, gelişmeleri değerlendirmesi için eski başkanlardan Ali Keyifli’e kulak verildi.

Aziz Yıldırım’ın 20 sene tayin yaparak rekor kırdığını vurgulayan Neşeli, halefinin bu süreçte birçok iyi şeyler yaptığı gibi, hataları olduğunu da dile getirdi. “Dile kolay 20 yıl” ifadesini kullanan Keyifli, “Hiç kimse kusursuz değil. Bu kadar uzun sürede kuşkusuz hatalar da vardır. Ben kendisine namzet olmaması tavsiyesinde bulunmuştum. Taraftarın ‘Ali Koç’ diye haykırdığı bu süreçte Aziz Başkan’ın ortak bir basın toplantısı düzenleyip, ‘Benim de adayım Ali Koç’ demesini temenni ederdim. Dünyaya örnek olurdu. Maalesef gerçekleşmedi” ifadesini kullandı.

Hatalı yapıyor

Kongre sürecinin Fenerbahçe’deki doğal işleyici sekteye uğrattığını gösteren Ali Keyifli “Taraftarın sezon başından beri takıma aleyhinde antipatik bir duruşu vardı. Tercih süreci de futbolcuları etkiledi. Bu duruma şaşırmamak gerek. Biz ne kavgalı yıllar gördük. Bunları yaşamamış oyuncuların, etkilenmesi normal” değerlendirmesinde bulundu.

Aziz Yıldırım’ın Ali Koç’u ve taraftarı maksat alan açıklamalarına da değinen Ali Neşe Saçan “Ali Koç mükemmel bir Fenerbahçelidir. Camiayı böldüğünü ima etmek, yaşananları ona afişe etmek elbette içten yok” derken, “Fenerbahçe taraftarı da cin gibidir. Her şeyin farkındadır. Kongre üyeleri kim daha artı hizmet edecekse ona oy verir” açıklamasını yaptı.

Ali Koç’u her zaman istedim

“Ben rahmetli Mustafa Koç’un Fenerbahçe’ye başkan olmasını isterdim, olmadı. Ali, yurt dışında eğitim görürken, telefonla Fenerbahçe maçlarını canlı peşine düşüp takip eden bir çocuktu. Yönetimde bulunduğu sürece kulüp işleyişini de en iyi şekilde öğrendi. bir başkan olur.”

Alex buraya gelmemeliydi

“Her kim derbi öncesi Alex’i getirdiyse doğru yapmadı. Takıma menfi etki yapacağı aşik,rdı. Taraftarlar bir tercih yapmalı, “Öncelik Fenerbahçe mi, yahut Alex mi?” Ve cümbür cemaat şunu düşünmeli “Acaba Alex aldığı paralar daha alçak çekilse Fenerbahçe’de kalır mıydı?”

Ya bitmiş ya devam

“Fenerbahçe, derbi beraberliğiyle kayda değer bir fırsat tepti. Şimdi her maç ya cilalı ya devam mücadelesi olacak. Birincil sınav Kayseri deplasmanı. Sumudica’nın takımı basit lokma değil. Bundan daha sonra her maç final ve sizin kazanmanız da yetmeyecek. Rakiplerin durumu da belirleyici olacak.”

——————————-

Kaynak: www.sporx.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







