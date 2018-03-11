Ali Koç’un o görev için düşündüğü isim belli oldu

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç’un göreve gelmesi durumunda basketbolu emanet edeceği isim belirli oldu.

Fenerbahçe’de kongre öncesinde istenmeyen gerginlikler yaşanmaya başlandı… Cuma akşam Fenerbahçe’nin Zhalgiris’le oynadığı Euroleague maçında Ali Koç’un görselinin olduğu bir pankartın kaldırılması istendi. Fenerbahçe bençinin hemen peşinde açılan pankartın kaldırılması için Ozan Balaban, Litvanya polisini devreye soktu. İstediğinde başarılı olamayınca Ali Koç’un yönetim kurulu listesinde olacağı iddia edilen Balaban ile pankartı açan gençler arasında gerginlik yaşandı. Kavga maç sonuna da sarkarken iki tarafın birbirlerine tepkisi devam etti.

Ali Koç, basketbolu bitmiş Semih Özsoy’a verecek!

Bu Arada Cuma akşam yaşanan olaylardan sonradan sürpriz bir gerçek daha ortaya çıktı… O da Ali Koç’un daha önce uzun zaman 1907 derneğinde birlikte çalıştığı ve Fenerbahçe yönetimine alınması için Başkan Aziz Yıldırım’a tavsiyede bulunduğu Ozan Balaban’la arasının bir süredir açık olduğu iddia edildi.

Ozan Balaban’ın Koç’a olan kızgınlığını Zhalgiris maçında Ali Koç pankartı açan gençlere tepki olarak gösterdiği iddia edildi. Hem Koç’un bir süredir kendisinin Fenerbahçe’de asbaşkanlık yaptığı dönemde basketbola bakan Semih Özsoy’la dirsek teması kurduğu oldu. Ali Koç’un, basketbolu yeniden Özsoy’a vereceği belirtildi.

Kaynak: Fotospor

Tarih: 11.03.2018 09:48 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur