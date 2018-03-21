Ali Koç’un İngiliz hoca, İspanyol direktör planı

Fenerbahçe’de haziran ayında yapılacak kritik seçimde namzet olduğunu ifade eden Ali Koç’un Sarı-Lacivertli Kulübün yeni patronu olması durumunda yeni sezonda hangi teknik adamla çalışacağı merak ediliyordu. Koç, önceki gün 5 bine yakın genel komite üyesiyle bir araya geldiği bir organizasyonda bunun bir anlamda ipucunu verdi.

Bir Genel komite üyesinin, “Bu ekip artık tabi pas yapmasın” ve “Ersun Yanal’ı takımın başına getir büyük Başkan” sözlerine Koç, “Siz daha benim vizyonumu ve projelerimi anlamadınız sanırım. Hala emrindeki pastan bahsediyorsun. Defalarca beraber geleceğiz o günlere” biçiminde yanıt verdi.

İNGİLİZ HOCA, İSPANYOL DİREKTÖR

Ali Koç’un bu söylemleri sonrası F.Bahçe’nin mevcut Teknik Direktörü Aykut Kocaman’a mesaj yolladığı da bahis edildi. Bazı Sarı-Lacivertli taraftarların Kocaman’ın oynattığı oyun anlayışından rahatsız olduğu biliniyor. Koç cephesinden gelen haberlere tarafından; Ali Koç İngiliz bir teknik adamı takımın başına getirmeyi planlıyor. Sportif direktörlük için de İspanyol bir isimle görüşüldüğü belirtildi. Koç, üyelerle bir araya geldiğinde alt yapıya oluşturacağı projelerle ilgili de ayrıntı veriyor.

YALNIZCA 1 TANE TESİS YAPACAK

Başkan adayı Ali Koç “Kısa vadedeki en büyük yatırımımız, scouting ağı kurmak için olacak. Orta ve uzun vadede, futbol okulları ve altyapılar faaliyetlerini de bitmiş aşağı bakım yapmak zorundayız. Varmak istediğimiz nokta, dünya çapında misal gösterilecek bir futbol akademisi meydana getirmek. Benden hiçbir tesis sözü beklemeyin. Yalnizca bir tane vereceğim. Sahip olduğumuz araziler içine, hayalini kurduğumuz yüksekokul için asgari 7 saha gerçekleştirmek” sözleriyle ilk olarak daha aşağı yapıya yatırım yapacağını kaydetti.

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Kaynak: www.sporx.com

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