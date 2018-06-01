Ali Koç’tan taraftara çağrı

Fenerbahçe Başkan adayı Ali Koç, seçim öncesi yaşanılanlardan, taraftarın seçime yaklaşımından, sarı-lacivertli ekipte yapmak istediği gençlik ateşinden ve Türk futbolundaki şiddetten bahsetti.

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, sözlerine sokaktaki taraftarın yerine getirmek istediği felsefeyi anladığını söyledi ve, ”Binlerce insanla görüştüm, ‘kimi getireceksin, kimi transfer edeceksin’ gibi sorularla eksik karşılaştım. Felsefemizi halk müziği anladı. Ben bilmiyor muyum, Barcelona’dan o gelir, Juventus’tan bu kazanç demeyi. Fenerbahçe’nin acele problemleri var” dedi.

ESKİSİ GİBİ LİDER OLMAMIZ LAZIM

Fenerbahçe ve rakiplerinin üstünlük sayılarına değinen Başkan adayı Ali Koç, “Biz önce kendi ligimizi domine etmeliyiz ve rakiplerimizin üstünlük sayısını geçmeliyiz. Kabul edilir şampiyonluklara baktığımızda, tarihimizde ilk olarak bir rakibimizin 2 şampiyonluk gerisine düştük. Eskisi gibi egemen ve lider hale gelmemiz gerekli.” ifadelerini kullandı.

GENÇLEŞECEĞİZ

Fenerbahçe kadrosunda gençleştirme operasyonu olacağının sinyallerini veren Başkan adayı Ali Koç, Real Madrid ve Barcelona’dan misal verirken, “Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid, Barcelona 18-19 yaşında oyuncuyu oynatmıyor mu? Ajax’ın yaş ortalaması 23. Nesi güç genç oyuncu oynatmanın, ben anlamıyorum. Yaşla, başla alakası yok. Futbol takımının kadrosunda 11 kişi 30 yaş üstü.” dedi.

NIÇIN SANDIK SAYISI AZALTILDI?

Fenerbahçe Başkan adayı Ali Koç, kongre ile ilgili endişelerinin olup olmadığına dair sorulan soruya, “Endişelerim olmaz olur mu? Şu nedenle endişem var. Sandık sayılarını 47’den 18’e indirdiler. 55-60 olması gerekiyordu. 20-22 bin kişinin katılacağı bir kongreyi olası olan en gizli şekilde yapmanın kime zararı olabilir? Amaç; millet bıksın, usansın, oy veremesin.” cevabını verdi.

TARAFTAR BAYRAKLARI HAZIRLASIN

Fenerbahçe Başkan adayı Ali Koç, sarı-liacivertli taraftarların kendisine olan desteğinden bahsederken şu ifadeleri kullandı; “Ben bu yola çıkarken, taraftara inanarak çıktım. Şayet de Türk spor tarihinde hiç görülmemiş bir kitlesel hareketle buraya geldik. Başaracağız, daima beraber bir gerçek dışı gerçekleştireceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar.”

Son olarak, taraftara ”Bayraklarınızı hazırlayın!” çağrısında bulundu, ve “Kavgaysa tartışma, tazminatsa tazminat… Her türlü mücadeleyi vereceğimizden şüpheniz olmasın. En büyük vefayı Fenerbahçe hak ediyor. Allah doğrunun yanında olacaktır, bayrakları hazırlayın.” dedi.