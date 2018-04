Ali Koç’tan rest: ”İcazet mi alacaktık”

Spread the love



















Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, İzmir’de gerçekleştirilen 30 Mart Buluşması’nda kürsüye çıktı. Gündeme dair flaş açıklamalarda yer alan Koç, Aziz Yıldırım’a da cevap verdi. “Başkan seçildiğim takdirde futbol takımının bütün futbolcularını satacağımı ifade etmiş” diye başlayan Koç’un sözü yuhalamalarla kesilince Ali Koç, “Ben size bunu yapın demedim. Ne olursa olsun o makamdaki kişiye saygı göstermek zorundasınız. Sevmeniz şart yok. Sapla samanı karıştırmayalım” biçiminde karşı çıktı. Aday olma süreciyle ilgili de konuşan Ali Koç, “Aday olmam sebebiyle koskoca Fenerbahçe camiasını bölmekle suçlanıyorum. Biz en doğal demokratik hakkımızla adaylığımızı finansal genel kurulda yineledik… Birlik ve beraberliğimizi bozacak bir kelime dahi etmedik. Tüm camiamıza tribünleri yükleme çağrısını yaptık. Fenerbahçelilik bunu gerektirir. Her cana yakın Fenerbahçeli böyle davranır. Biz başkanımız ve yöneticilerimize hiçbir vakit hiçbir yerde saygısızlık etmedik, kimseye de ettirmedik. Demokratik hakkımız gereği adaylığımıza saygı duyulmasını rica ediyoruz. Fenerbahçe milyonlarca taraftarı olan en şanlı spor kulübüdür. Fenerbahçe’de demokratik hakkını kullanarak başkan adayı olacak bir kongre üyesinin mevcut başkandan icazet mi alması gerekirdi? Adaylığımı ne şekilde açıklamalıydım bilemiyorum. Adaylığını açıklayan kişileri FETÖ’cülükle suçlarsak demokrasiden fazla çok uzaklaşırız. Sayın başkanımız bugün adaylığını açıkladı, camiamız için bahtı açık olmasını diliyorum. Uygar bir şekilde üretilmiş iyi bir rekabet fayda sağlar. 3 Temmuz Fenerbahçeliyim diyen herkesin kırmızı çizgisidir. Daha fazla uzun yıllar sürebilecek bu sürece, camiada bulunan her başkan ve her yönetim hakkımızı müdafaa etmek zorundadır. Seçildiğimiz vakit bu hain saldırının peşini asla bırakmayacağımıza, bu süreçte uğradığımız zararın tazminatını çıkarmaya çalışacağımızı asla unutmayacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi. ‘Taraftar ile bağlar erozyona uğradı’ “Başkanım bunu söylerken, “Hadi bakalım oynasın futbolcular” ifadesinde bulundu. “Böyle söylerseniz bu takım nasıl şampiyon olacak” diye. Böyle bir ifademin olmadığını bilmenizi isterim. Tüm oyuncuları satmak dünyanın hangi takımında var? FFP sınırlaması varken buna inanılabilir mi?” ifadelerini kullanan Ali Koç, “Son 3-4 senede, amiral gemi futbolda gelinen nokta hiçbirimizi mutlu etmiyor. Fenerbahçemizin tartışmasız en büyük gücü olan taraftarı ile arasındaki sıcak bağın erozyona uğradığına tanık oluyoruz. Fenerbahçe her dönem ayrıca üstünlük sayısında, hem de ihtişamında rakiplerinin önünde olmuştur. 1953 öncesi şampiyonluklarda rakiplerden açık ara önde olan Fenerbahçe’miz, 90’lı yıllara değin da hep önde olmuştur” diye konuştu. ‘Lekeli muhalefet yapmadık’ “Bugüne dek lekeli muhalefet sözlerinden uzakta durduk. Bundan daha sonra da aynı gayreti göstereceğimizden muhakkak olmanızı istiyorum. Her şeyden önce Fenerbahçeliyiz ve benzer gemideyiz” diyen Ali Koç, 3 Temmuz süreciyle ilgili ise, “3 Temmuz kumpasına karşı dimdik bir duruş sergileyen takımımız, 3-4 yıldır parasal ve yönetimsel konuda sıkıntılar yaşamaktadır. Yarın fazla geç olmadan elimizi taşın altına kurmak zorundayız. Gün bugündür arkadaşlar. İşte biz bu nedenlerle ‘eski heyecanla yeni kan, bütün zamanı’ diyoruz” şeklinde konuştu. Altyapılar modeli ile ilgili planlarını tekrar anlatan Ali Koç, “İngiltere ve İspanya’da yaptığımız araştırmalarda Fenerbahçe için hangi ekolün uygun olabileceğini tespit ettik. Bırakın Ajax’ları diğer modelleri… Yanıbaşımızdaki örneğe bakalım. Benim çok sevdiğim, sevgi beslediğim Altınordu yapıyorken biz niye yapmayalım?” ifadelerini kullandı.