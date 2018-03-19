Ali Koç’tan önemli seçim açıklamaları

Fenerbahçe’de Haziran ayında yapılacak seçimde aday olan isimlerden Ali Koç, düzenlenen organizasyonda genel kurul üyeleriyle buluştu.

Ali Koç, seçim öncesi çalışmalarından bahsederken, başkan seçilmesi halindeki hedeflerini de anlattı.

İşte Ali Koç’un yaptığı kayda değer açıklamalar… || CANLI

”Afrin’de ülkemizin birlik, beraberliği için canlarını ortaya koyan kahraman evlatlarımız… İnşallah hedeflerimize ulaşıp, askerlerimiz ailelerine, ülkelerine, yurtlarına sağ salim dönerler.”

”İstemediğimiz bir sonuçla, derbiyi beraberlikle sonuçlayarak büyük bir fırsatı kaçırdık. yine de kalan 8 maçı kazanacağımıza inanıyorum. Fenerbahçe’nin olduğu yerde tekrar tekrar umut vardır.’

”Bugün geldiğimiz noktada bizi biz yapan taraftarımızın, halkın Fenerbahçe’den uzaklaştığını görüyoruz. Bilhassa son iki sezonda Kadıköy’deki taraftar ortalamamız, tarihimizde hiç alışkın olmadığımız seviyeye geldiği söyleniyor. Rekor şekilde puan kayıplarını da bunun bir etkisi olarak görüyorum.”

”Bizler seçildiğimiz takdirde başlangıçta camiamızın kenetlenmesini sağlayacağız. Bunu da hep beraber omuz omuza vererek başarabiliriz.”

”BİZİM HAYAL ETTİĞİMİZ FENERBAHÇE…”

”Şeffaf, hesap veren, güçlü finansal yapıyla ayakları yere basan Fenerbahçe, 1907’den beri taşıdığı prensip ve değerleri gelecek nesillere içeren bir Fenerbahçe, marka değerini yükselten, halkı temsil eden bir Fenerbahçe, her şeyden önemlisi eleştiriye açık, demokrasinin tüm değerlerini yerine getiren, karşıt görüşlere hürmet duyan, dünyası Fenerbahçeli olanların bir ve tüm olduğu bir Fenerbahçe düş ediyoruz.”

”AİT OLDUĞUMUZ YERE, ZİRVEYE TAŞIYACAĞIZ”

”Bizim tek projemiz var, Fenerbahçe’yi yerden kaldırarak ait olduğu yere zirveye taşımak.”

”İlk olarak sandığınızdan çok daha korkunç durumdaki mali durumumuz için seferberlik duyuru edeceğiz. Benim tarzım olmamasına rağmen anlatmak zorundayım. Kulübümüzün kasasına 4 Haziran’da hatırı sayılır bir sermaye girişi için işlemleri başlatacağız. Şu an resmi bir görevimiz olmadığı için bu işlemleri başlatamıyoruz.”

”Her yıl 10 bin yeni üye girişi sağlamamız lüzumlu. Bunu sadece gelir açısından da değerlendirmeyin. Fenerbahçe’de aza sayısı ne dek artarsa, Fenerbahçe’nin bağımsızlığı da o kadar garanti altına alınır.”

”Mali bağımsızlığımızın tehlikede olduğunu buradan açık açık ifade ediyorum. Realist olmak zorundayız oysa bunu yaparken şampiyonlukların en büyük adayı olmaktan da vazgeçeceğiz anlamı çıkarmayın. Fenerbahçe’nin böyle bir tahammülü yok.”

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Kaynak: www.sporx.com

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