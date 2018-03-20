Ali Koç’tan Ersun Yanal cevabı: “Hala anlamadınız mı?”

Fenerbahçe’de Haziran ayında yapılacak seçimde aday olan isimlerden Ali Koç, düzenlenen organizasyonda genel komite üyeleriyle buluştu.

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, bir genel kurulu üyesinin “Ersun Yanal’ı takımın başına getir, büyük başkan” sözlerine, “Siz daha benim vizyonumu ve projelerimi anlamadınız sanırım” şeklinde yanıt verdi.

Ali Koç, Aziz Yıldırım’ın “Camiayı böldü” suçlamalarına cevap verdi ve, “2015 kongresinde Fenerbahçemize gelecekteki Fenerbahçe başkanı olarak gösterildim, övünç duydum, asalet duydum. Oysa namzet olduktan sonradan iftiralarla karşı karşıya kalmak beni içten yaraladı. Fenerbahçe’yi kimse bölemez” dedi ve öte yandan, “Fenerbahçe TV ya da diğer bir platformda başkan adaylarının konuşması bu konuların en iyi çözümüdür.” ifadelerini kullandı.

Ali Koç, seçim öncesi çalışmalarından bahsederken, başkan seçilmesi halindeki hedeflerini de anlattı.

İşte Ali Koç’ın yaptığı kritik açıklamalar…

”Afrin’de ülkemizin birlik, beraberliği için canlarını ortaya koyan kahraman evlatlarımız… İnşallah hedeflerimize ulaşıp, askerlerimiz ailelerine, ülkelerine, yurtlarına sağ salim dönerler.”

”İstemediğimiz bir sonuçla, derbiyi beraberlikle sonuçlayarak büyük bir fırsatı kaçırdık. yine de kalan 8 maçı kazanacağımıza inanıyorum. Fenerbahçe’nin olduğu yerde daima umut vardır.’

”Bugün geldiğimiz noktada bizi biz yapan taraftarımızın, halkın Fenerbahçe’den uzaklaştığını görüyoruz. Özellikle son iki sezonda Kadıköy’deki taraftar ortalamamız, tarihimizde hiç alışık olmadığımız seviyeye geldiği söyleniyor. Rekor şekilde puan kayıplarını da bunun bir etkisi olarak görüyorum.”

”Bizler seçildiğimiz takdirde ilk olarak camiamızın kenetlenmesini sağlayacağız. Bunu da her zaman beraber omuz omuza vererek başarabiliriz.”

”BİZİM DÜŞ ETTİĞİMİZ FENERBAHÇE…”

”Şeffaf, hesap veren, dinç mali yapıyla ayakları yere basan Fenerbahçe, 1907’den beri taşıdığı prensip ve değerleri gelecek nesillere içeren bir Fenerbahçe, marka değerini yükselten, halkı temsilci bir Fenerbahçe, her şeyden önemlisi eleştiriye açık, demokrasinin bütün değerlerini yerine getiren, karşıt görüşlere saygı duyan, dünyası Fenerbahçeli olanların bir ve tüm olduğu bir Fenerbahçe düş ediyoruz.”

”AİT OLDUĞUMUZ YERE, ZİRVEYE TAŞIYACAĞIZ”

”Bizim tek projemiz var, Fenerbahçe’yi yerden kaldırarak ait olduğu yere zirveye taşımak.”

”İlk olarak sandığınızdan fazla daha vahim durumdaki finansal durumumuz için seferberlik bildiri edeceğiz. Benim tarzım olmamasına rağmen anlatmak zorundayım. Kulübümüzün kasasına 4 Haziran’da saygın bir sermaye girişi için işlemleri başlatacağız. Şu an resmi bir görevimiz olmadığı için bu işlemleri başlatamıyoruz.”

”Her yıl 10 bin yeni üye girişi sağlamamız lazım. Bunu yalnızca kazanç açısından da değerlendirmeyin. Fenerbahçe’de üye sayısı ne değin artarsa, Fenerbahçe’nin bağımsızlığı da o kadar garanti altına alınır.”

”Mali bağımsızlığımızın tehlikede olduğunu buradan dobra dobra ifade ediyorum. Gerçekçi edinmek zorundayız ama bunu yaparken şampiyonlukların en büyük adayı olmaktan da vazgeçeceğiz anlamı çıkarmayın. Fenerbahçe’nin böyle bir tahammülü yok.”

”İKİ BAŞKAN ADAYI OLARAK BİR PLATFORMA ÇIKALIM…”

”2015 kongresinde Fenerbahçemize gelecekteki Fenerbahçe başkanı olarak gösterildim, onur duydum, şeref duydum. Ama aday olduktan sonradan iftiralarla karşı karşıya kalmak beni derinden yaraladı.”

”Şampiyonluğu başkanlığa bin defa seçim ederim. Fenerbahçe’yi hiç kimse bölemez.”

”Fenerbahçe TV ya da diğer bir platformda başkan adaylarının konuşması bu konuların en iyi çözümüdür. Başkanımızın bende, Türk sporunda, Fenerbahçemizde emeği çoktur. Fakat bu meslek bittiği süre da birbirimizin yüzüne bakabilecek konumda olmalıyız.”

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Kaynak: www.sporx.com

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