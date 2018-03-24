Ali Koç, Aziz Yıldırım’a laf söyletmedi

Fenerbahçe Başkan adayı Ali Koç, 11 Şubat’ta Büyük Kulüp Genç Girişimciler ve Meslek Hayatı Komitesi’nin davetlisi olarak Büyük Kulüp Üyeleri’yle bir araya gelmişti.

Koç’un Aziz Yıldırım’la ilgili söylediği sözler aylar sonradan sosyal medyaya servis edildi.

BIRAKIN BİZ AÇIKLAMA YAPALIM

Bir Galatasaray taraftarının, “Galatasaraylı olarak Aziz Yıldırım’dan çok memnunuz. Çünkü kendisinin varlığı F.Bahçe’nin birlikteliğini engellemekte. Ama buna karşın ben sporda fair-play olması gerektiğine inandığım için sizi başkan olarak görmek istiyorum” demesine üstüne Ali Koç, “Izin edin biz F.Bahçeliler kendi başkanımızla ilgili yorumda bulunalım. F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım’dır, benim de başkanımdır. Lütfen, biz kendimiz yorum yapalım” şeklinde cevap verdi. Koç’un bu sözleri salonda büyük beğeni topladı.

İşte o anlar:

Ali Koç, Aziz Yıldırım’a söz söyletmedi – İZLE

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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com

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