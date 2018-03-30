Fenerbahçe’de 3 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek alışılmış genel kurulda başkanlığa adaylığını açıklayan Ali Koç, İzmir’de büyük bir coşkuyla karşılandı.

‘Özlenen Fenerbahçe İçin’ sloganıyla tercih çalışmalarını sürdüren Koç, İzmir Fenerbahçeliler Derneği’nin organizasyonuyla İzmir Termal & Convention Otel’de sarı lacivertlilerle buluştu.

Bu buluşmada önemli talimatlar yapan Ali Koç, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın kendisine yaptığı bölücülük suçlamalarına cevap verdi.

CIDDI BİR ANAPARA OLACAK

İşte Ali Koç’un açıklamaları şu şekilde:

“Göreve geldiğimiz takdirde, kulübümüzün kasasına önemli bir sermaye girişi olabilmek için 4 Haziran’da çalışmalara başlayacağız. Sermaye kısmında elimizden geleni yapacağız. Parasal sorunlarımızın ana nedeni olan futbolda günü kurtarma zihniyetinden acilen uzaklaşmak zorundayız. Bu sene kazanan olalım da seneye bakarız deme lüksümüz kalmamıştır.”





NAMZET OLDUM BÖLÜCÜLÜKLE SUÇLANIYORUM

“Çıkan haberlere baktığım zaman, olabilecek bir sportif başarısızlığın mazeretinin altyapısı hazırlanıyor. daima söylüyorum, şampiyonluğu başkanlığa bin kez seçim ederim. Sayın başkanımız, 2016 yılında namzet olmak isteyenlerin erkek gibi ortaya çıkıp adaylığını açıklamasını istediği çağrısında bulundu. Oysa namzet olmam sebebiyle, koskoca Fenerbahçe camiasını bölmekle suçlanıyorum. “

Ali Koç, Aziz Yıldırım’a cevap verdi VİDEO