Ali Düşmez: Kulüplerimizin ceza almasını istemiyoruz

TFF Yönetim Kurulu üyesi Ali Düşmez, Galatasaray’ın UEFA ile yaptığı görüşme ve genelde kulüplerimiz yapısı hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Radyospor’da yayınlanan Spor Kazanı programında Emrah Karalinç‘e koşan Düşmez şunları açıklama etti.

‘Üzerimize düşeni yapmalıyız’

“TFF olarak ve sayın başkanımız daima kulüplerimizin yanındayız. Elimizden geleni yapıyoruz ama bir takım kurallar var. UEFA ve FIFA’nın istediği seviyeye gelmemiz gerekli bunu kulüplerimize öğüt ediyoruz. Biz kulüplerimizin cinayet almasını istemiyoruz ileriye gitmemizi yavaşlatan bir koşul

Yıllardır bu işin içinde olan birisiyim. Bize karşısında bir koşul olduğunu düşünmüyorum. Bize düşeni yerine getirmek zorundayız, biz işimizi iyi yapmalıyız”

‘Haklılık payınız olunca Servet Bey bir baskı olur’

“Stadyumlar, tesisler, sağlık ve idari kriterler bunların bu kapsamlara hepsi giriyor. FFP adapte etmek zorunda bütün takımlarımız ve yarın daha çok uyması gerekiyor. Bizim birinci başkan vekilimiz ve Şenes Bey’in ardından UEFA’da bir temsilcimiz Mal Varlığı Bey ve bizim için bir kuvvet. Haklılık payınız olunca daha büyük bir imkandır. Siyah olana beyaz diyemez.

‘Cezaları bizde sonradan öğreniyoruz’

“Mesela son olarak ceza konuları çok konuşuluyor. TFF icra kurulu üyesiyim biz zeka cezaları sonra öğreniyoruz. Bu işleri deştiremezler, elindeki imkanlara kadar yapabilirler. Kaynaklarımızı özenli kullanacağız”

Tarih: 09.03.2018 16:19 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur