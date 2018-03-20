Ali Dürüst’ten Galatasaray’a başkanlık cevabı

Başkan Vekili, TRT Spor canlı yayınına katıldı ve soruları yanıtladı.

‘Başkanlıktan kaçtığı’ yönünde yapılan eleştirilere yanıt veren yönetici, “96 senesinden başlayan bir süreç, sürekli içinde oldum. Benim için başkanlık ve idare bir araç, niyet Galatasary’a hizmet etmek. Koltuktan bir şey olmak değil, bir şey verebilir miyiz diye gördük. Yaptığım hizmetlerden mutluyum. Kaçmak en son kullanılacak sözcük. 96’dan beri buradayım, 10 senesi Galatasaray’da geçmiş. Hizmet edebileceğimiz, telaşı duyabileceğimiz, başkanlık seviyesinde bir vakit olduğu zaman tabii ancak değerlendirilir.” ifadelerini kullandı.

Abdurrahim Albayrak ile ilgili görüşleri sorulan Içten, “Abdurrahim Albayrak iyi bir yönetici. Bu yalnızca futbolla ilgili de değil. Zaten herkesle iyi anlaşır. Kayda Değer tecrübeleri var. Kulübü yönetirseniz, futbol takımını yönetirsiniz. Orada idman seyretmemiz, oyuncularla birlikte olmamız yeterli yok. Basının bir adım önündeyseniz, ki almak çok zor.” dedi.

“KURULLARIN HEPSI BAĞIMSIZ”

Bahşedilen cezalara gösterilen tepkiler iletilen yönetici, “Kurulların hepsi egemen, dıştan yanlış bir idrak var. Kurullar atanıyor ve sonradan bizimm istifalarını isteme hakkımız bile yok. Genelde federasyona böyle bir tenkit geliyor. Disipline profesyonel müfettişler sevk ediyorlar.” diye konuştu.

Hakem performansına değinen Ali Doğru, “Hakemlerin hepsi adil edinmek, hata yapmamak için uğraşır. VAR da gelirse hata olacak. Bu söylemler futbola zarar veriyor. Hoş bir rekabet var, tribünler doymuş. İnşallah bunun neşeli taraflarına bakalım.” mesajını paylaştı.

“FATİH TERİM KONUSU YARGIYA İNTİKAL ETTİ”

Terim’in TFF ile arasındaki davaya değinen Ali Içten, “Fatih Hoca tekrar tekrar heyecanlıdır. Fatih Terim gereği neyse öyle davranır, profesyonel biridir. Benim görüşüm bellidir. Yargıya intikal etmiş bir olaydır bununla ilgili konuşmam içten olmaz.” dedi.

Kulüplerin parasal yapılarına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Ali Dürüst, “Bugün kulüplerin UEFA ile olan süreci Türkiye’de lisans alırken de gündeme gelecek. Kulüplerin kazanç-gider dengesine uyarı etmesi gerekli. Ola Ki de futbol yasasıyla birlikte borçların yapılandırılması gündeme gelebilir.” diye konuştu.

“YABANCI KARARINI ALACAĞIZ”

EURO2024 adaylığı için konuşan TFF yöneticisi, “Türkiye’nin bunu yargı ettiğini düşünüyorum. Türkiye’nin büyüklüğü, güvenilirliği ve futbol ülkesi olması bu şampiyonayı burada yapmayı bize nasip edecek. Dosyamız sona ermek üzere Nisan ayında dosyamızı teslim edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Tanıdık Olmayan sınırındaki değişikliğe değinen Ali Doğru, “Kulüpleri mağdur etmeden, daima beraber oturup en uygun çözümü bulacağız. 2019’dan sonraki uygulamaya her zaman berabere karar vereceğiz. 3 yıl evvel, yardımsever olarak böyle saptandı. Diğer tedbirler elde etmek gerekiyorsa, alacağız” bilgisini paylaştı.

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Kaynak: www.sporx.com

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