Ali Dürüst’ten 2024, milli forma ve oyun felsefesi sözleri!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Içten ulusal takım ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Yayıncı kuruluşun kanalı beIN SPORTS Haber’e konuşan Dürüst, gelecek namına ümit verici olduğunun altını çizdi.

Ali Içten’ün açıklamalarından Ajansspor’un derledikleri şu şekilde;

“İyi bir oyun oldu”

Oynayacağımız son hazırlık maçı bu akşam. daha sonra Haziran’da maçımız olacak. Daha Sonra National Lig’e döneceğiz. Bu aşamadaki hazırlık maçları bir manâ taşıyacak. Antalya’da ilk maçı oynadık ve genç bir kadro ile çıktık. Skor öbür olmasa da iyi bir oyun oldu. Hazırlık maçları devam edecek.

“Oyun felsefesi yaratmak istiyoruz”

Maksat gençlerle, tecrübelileri bir araya getirmek olacak. Milli Ekip’da oyun felsefesini yaratmak istiyoruz. Lakin; bunu 3-5 günde hazırlayamazsınız. Oysa bunu taktikle yaratabilirsiniz. Bunun için de biraz zaman gerekli. Genç oyuncularımız, inşallah kendi takımlarında da tecrübe kazanacaklardır.

Forma ve 2024 açıklaması

İnşallah genç kadro arkadan gelecek. Sportif başarı manâlı olup ülke futboluna da hizmet lazım. Bunu iki anlamda götüreceğiz. Taraftar formamız 109 TL’dir. Bu akşam kırmızı forma ile çıkacağız. 2024’ü yargı eden bir ülkeyiz ve fazla sık çalışıyoruz. Statlarımız hazırlanmış. Nisan ayında dosyamızı teslim edeceğiz ve İnşallah Eylül’de 2024’ü alacağız. ()

Tarih: 27.03.2018 14:04

——————————-

Kaynak: www.ajansspor.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da









Haberler, Futbol Haberleri, Spor Haberleri, Galatasaray Haberleri, Fenerbahçe Haber, Beşiktaş Haber, Trabzonspor Haber, Bursaspor, Eskişehirspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, Kocaelispor, Sivasspor,

Spor Toto Spor Toto Süper Lig Spor Haberleri Son Spor Son Dakika Spor Spor Ekranı Spor Haber Spor Toto Puan Durumu Ntv Spor Spor Toto Süper Lig Puan Trt Spor Son Dakika Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig Puan Durumu

Spor Tv Fanatik Spor Spor Haberleri Fenerbahçe Tivibu Spor Haberler Spor Mynet Spor Son Dakika Spor Haberleri Fenerbahçe Son Dakika Spor Haberleri Galatasaray Göztepe Spor Spor Toto Süper Lig Puan Durumu a href=”https://stadimiz.com/”>Spor Toto Süper Lig Puan Durumu Son Dakika Spor Haberleri Fenerbahçe Transfer Spor Toto Süper Lig Puan Durumu 2018 Büyük Taha Akgül Spor Kompleksi Büyük Hamidiye Spor Kompleksi Spor Ekipmanları A Word Spor Db Spor Toto Süper Lig Puan Durumu Son Dakika Spor Haberleri Fenerbahçe Transfer Ben Spor Galatasaray Son Dakika Transfer Haberleri Ntv Spor Son Dakika Spor Haberleri Fenerbahçe Son Dakika Spor Haberleri Galatasaray Göztepe Spor Günün Spor Ekranı Spor Haberleri Fenerbahçe Malatya Spor Maçı Moda Spor Kulübü Ntv Spor Son Dakika Spor Son Dakika Spor Haberleri