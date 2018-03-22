Alex’ten tarihi Aykut Kocaman itirafı

Alex de Souza… Fenerbahçe’ye gelişi de gidişi de durum olmuştu… Brezilyalı yıldız, Sarı-Lacivertli kulübün tarihine adını altın harflerle yazdırırken o dönem yeniden takımın başında olan teknik direktör Aykut Kocaman ile yaşadıkları kriz sonucunda kulüple yolları ayrılmıştı.Buna niçin olan olay da Şampiyonlar Ligi play-offturu birincil maçında deplasmanda Spartak Moskova aleyhinde alman 2-1’lik yenilgi sonrasında Alex’in sosyal medya aracılığıyla teknik direktör Aykut Kocaman’ın kendisini kıskandığını gösteren sözleriydi. Bu sözlerin arkasında Alex o tweetini sildi ama yollar ayrıldıktan daha sonra bugüne dek da tam bir açıklamada bulunmadı. Ta oysa bu son gelişine değin.





‘DAHA SORUMLULUK SAHIBI DAVRANABİLİRDİM’



Brezilyalı yıldız kitabının imzası için geldiği İstanbul’da 1907 Derneği’nde de bir sohbet toplantısına katıldı. Alex yaşanan o dönemi anlatırken dobra dobra itirafta bulunarak, “O dönem Süper Kupa maçında birincil 11’de oynamıştım. Aykut Kocaman, Spartak Moskova maçında da Süper Kupa’da oynayan 11’in sahaya çıkacağını söyledi. daha sonra kendimi kadroda göremeyince bu konuyu sosyal medyaya taşıdım. İçeride kalması gereken şeyleri dışarı taşımış oldum. Bu yaptığım doğru değildi. O dönem sosyal medyayı kullanımımda yanlışlar yaptım. şu anda bunu söyleyebilirim. Ayrıca o dönemde ekip içindeki konumuma (kaptanlık) baktığımda o şekilde davranmamalıydım. Daha sorumluluk sahibi davranabilirdim” diye konuştu.





KISKANÇLIK!



Alex, 22 Ağustos 2012’de Twitter’da kendisine, “Teknik direktör Aykut Iri seni niçin değiştirme bırakıyor?” şeklindeki soruya, “Bir gün sana anlatırım. Tek kelimeyle anlatmak gerekirse kıskançlık! Niçin beni yedeğe çekti anlamadım. Zamanla hikayenin tamamını sana anlatırım” biçiminde cevap vermesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Ardından yapılan görüşmeler ardından da Brezilyalı yıldız ile yollar ayrıldı.

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Kaynak: www.sporx.com

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