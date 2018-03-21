Alex’ten Kocaman itiraf! ‘Yapmamalıydım’

Gazete Habertürk’ten Ahmet Selim Kul’un haberine kadar; Brezilyalı yıldız Sarı-Lacivertli kulübün tarihine adını altın harflerle yazdırırken o dönem yeniden takımın başında olan teknik direktör Aykut Kocaman ile yaşadıkları kriz sonucunda kulüple yolları ayrılmıştı.

Buna neden olan olay da Şampiyonlar Ligi play-off turu birincil maçında deplasmanda Spartak Moskova aleyhinde alınan 2-1’lik bozgun ardından Alex’in sosyal medya aracılığıyla teknik direktör Aykut Kocaman’ın kendisini kıskandığını belirten sözleriydi.

Bu sözlerin ardından Alex o twettini sildi fakat yollar ayrıldıktan daha sonra bugüne kadar da bütün bir açıklamada bulunmadı. Ta ancak bu defa derbi maçını izlemek için Kadıköy’e gelişine kadar…



“DAHA SORUMLU DAVRANABİLİRDİM”

Brezilyalı yıldız kitabının imzası için geldiği İstanbul’da 1907 Derneği’nde de bir sohbet toplantısına katıldı.

Alex yaşan o dönemi anlatırken açık açık itirafta bulunarak, “O dönem Süper Kupa maçında ilk 11’de oynamıştım. Aykut Kocaman Spartak Moskova maçında da Süper Kupa’da oynayan 11’in sahaya çıkacağını söyledi. sonradan kendimi kadroda göremeyince bu konuyu sosyal medyaya taşıdım. İçeride kalması gereken şeyleri dışarı taşımış oldum. Bu yaptığım içten değildi. O dönem sosyal medyayı kullanımımda yanlışlar yaptım. hemen bunu söyleyebilirim. Ayrıca o dönemde ekip içindeki konumuma baktığımda o şekilde davranmamalıydım. Daha sorumlu davranabilirdim” diye konuştu.

‘TEK KELİMEYLE KISKANÇLIK’

Alex de Souza, 22 Ağustos 2012’de Twitter’da kendisine, “Teknik direktör Aykut Kocaman seni neden yedek bırakıyor?” şeklindeki soruya sert bir yanıt vermişti.

Taraftara verdiği cevapta, “Bir gün sana anlatırım. Tek kelimeyle anlatmak gerekirse kıskançlık! Niçin beni yedeğe çekti anlamadım. Zamanla hikayenin tamamını sana anlatırım” biçiminde cevap vermesi gündeme bomba gibi düşmüştü.

Ardından yapılan görüşmeler ardından da Brezilyalı yıldız ile yollar ayrıldı.

Alex de Souza geçtiğimiz günlerde bir organizasyona bulunma ve Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izlemek için Türkiye’ye gelmişti.

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Kaynak: spor.haber7.com

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