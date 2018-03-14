Alex’in tişörtünde dikkat çeken ayrıntı!

Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza, kitabının imza gününe yeralma üzere İstanbul’a gelirken bir detaylar dikkatlerden kaçmadı.

Brezilyalı, üzerinde taktik tahtası bulunan tişörtle İstanbul’a geldi. Bu hareket Aykut Kocaman’a gönderme olarak da yorumlandı.

Taktik tahtasında 4-1-3-2 oyun düzeninin olduğu görülürken, 10 numara pozisyonunda bir futbolcu ve çift forvetli bir yapı uyarı çekiyor.

Fenerbahçe’de 3 lig, 2 Türkiye Kupası, 2 de Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Alex de Souza, CSKA Moskova ve Galatasaray maçlarını yerinden takip edecek. (Skorer)

Tarih: 14.03.2018 10:26 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur