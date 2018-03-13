Alex de Souza, İstanbul’da!

Fenerbahçe’nin eski kaptanı Alex de Souza, kitabının imza günü için lahza itibarıyla İstanbul’a geldi.

Fenerbahçe formasını 8 sene giyen Alex de Souza, yarın D&R Emaar Square Mall alış veriş merkezinde sevenleriyle buluşacak. 17.00’deki imza günü öncesi Alex de Souza basın mensuplarıyla bir araya gelerek kısa bir söyleşi yapacak.

Alex, cuma günün oynanacak olan Fenerbahçe Doğuş – CSKA Moskova karşılaşmasını da tribünden peşine düşüp takip edecek.

Tarih: 13.03.2018 23:21 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur