Aleksandr Hleb emeklilik tarihini açıkladı!

forma giyen 36 yaşındakiemeklilik kararı aldı.

“SON SEZONUM”

Konu hakkında açıklama yapan Hleb, “Bu sezon kariyerimin sonu olacak. Güzel bir şekilde futbol hayatımı sonlandırmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Arsenal, Barcelona gibi takımlarda forma giyen Aleksandr Hleb, Süper Lig’de ise Konyaspor ve Gençlerbirliği’nde oynadı.

Belarus Milli Takımı’nda 78 maça çıkan Aleksandr Hleb, 7 gol attı.

10 aydır boşta olan Aleksandr Hleb, kariyerine başladığı Bate Borisov ile sezon sonuna kadar anlaşma imzalamıştı.

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Kaynak: www.sporx.com

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