Alanyasporlu 5 futbolcu milli takımda ter dökecek

Alanyaspor’da Emre Akbaba, Georgios Tzavellas, Lamine Gassama, Fabrice N’Sakala ve Mamadou Fofana ülkelerinin milli takımlarına gösteri edildi.

Aytemiz Alanyaspor’un genç yıldızı Emre Akbaba, A Milli Takımın 23 Mart’ta Antalya’da İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart’ta Podgorica kentinde Karadağ ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna dahil edildi. Emre Akbaba A Ulusal Takımın Riva’daki TFF Hasan Doğan Ulusal Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki kampına katıldı.

Stoper oyuncu Georgios Tzavellas Yunanistan’ın 23 Mart’ta İsviçre, 27 Mart’ta Darı ile yapacağı özel maçlarda forma giyecek. Lamine Gassama benzer tarihlerde Senegal’in oynayacağı Özbekistan ve Bosna- Hersek özel karşılaşmalarında ter dökecek.

Fabrice N’Sakala Demokratik Kongo’nun 27 Mart’ta Tanzanya ile oluşturacağı hazırlık maçında forma giyecek. Finansal Mamadou Fofana da 23 Mart’ta Finansal’nin 23 Mart’ta oynayacağı Japonya maçında ülkesinin milli ekip formasını terletecek. Bu oyuncular 28 Mart’ta Alanya’da dönecek.

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Kaynak: www.sporx.com

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