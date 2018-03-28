Akhisarspor’da Okan Buruk, galibiyete inanıyor

Ligin fazla çekişmeli geçtiğini ifade eden deneyimli teknik adam, Son haftalarda her takımın birbirini yenebildiği bir lig izliyoruz. Ligin dibinde, ortasında ve şampiyonluk yolunda büyük bir münakaşa var. Pazar günü karşılaşacağımız Başakşehir şampiyonluğun en ciddi adaylarından ve sezonun en iyi takımlarından biri. Rakibimiz önceki hafta Beşiktaş’ı yenerek düşüşüne son verdi. Buraya oldukça moralli gelecekler. Önemli eksikleri var. Bu bizim için önemli bir menfaat teşkil ediyor. Amacımız en yüksek puanları toplayıp üst sıralara adımızı yazdırmak diye konuştu.

Önlerinde 8 hafta kaldığını andıran Okan Buruk, birincil 8 içinde yer almayı hedeflediklerini söyledi. Buruk, 8 karşılaşmanın 5’ini iç sahada oynayacaklarını açıklama ederek, Evimizde çok önemli takımlarla karşılaşacağız. Başakşehir, Beşiktaş, Göztepe, Galatasaray ve Osmanlıspor ligin çok güçlü ekipleri. Bu takımlara karşısında oynamak bizim açımızdan şiddet olacak. Biz alabileceğimiz en fazla puanları almaya çalışacağız. Bir dönem 5’inci olma hedefi koymuştuk. Oysa Trabzonspor’a sahamızda kaybetmek şansımızı azalttı. Fakat 5’inci bayağı uzaklaşsak da halen buralara gelme fırsatımız var. Geçen sene son periyotta topladığımız puanlarla sezonu 7’nci tamamlamıştık. Bu sene yeniden ilk 8’in ya da 7’nin içerisinde almak istiyoruz. Olur Ya 5 ya da 6’ncı sıraya da ulaşabiliriz. Umuyorum azami puanları kazanırız dedi.

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Kaynak: www.fanatik.com.tr

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