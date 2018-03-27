Ahmet Nur Çebi’den Talisca ve şampiyonluk açıklaması

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca’nın Beşiktaş’ta kalmasını istediklerini söyledi.

Çebi, Beşiktaşlı Girişimci Iş Adamları ve Kadınları Derneğinin (BEGİKAD) Ankara Hilton Hotel’de düzenlendiği etkinlik öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Üstünlük hedefinde bir sapmanın yaşanmadığını gösteren Çebi, “Sezona başlarken bir kasıt koyduk. ‘Beşiktaş üçüncü senesinde de şampiyon olacak.’ dedik. Bu amaçtan bir sapmamız yok, herhangi bir tereddüdümüz değil. Nasıl sezona başladıysak o şekilde devam ediyoruz.” diye konuştu.

Çebi, sezonun sonuna yaklaşıldığına dikkati çekerek, “Ligin içerisinde belirli inişler ve çıkışlar olacaktı. Bunu biz yaşıyoruz, diğer takımlar da yaşıyor. Son 8 haftayı en iyi değerlendiren takım kazanan olacak. Bizim istediğimiz, amaçladığımız Beşiktaş’ın kazanan olması.” değerlendirmesinde bulundu.

Kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş’ta gösterdiği performansla Brezilya Milli Takımı’na ziyafet edilen Talisca’nın geleceğiyle ilgili soruya Çebi, “Başkan (Fikret Orman) Bey de açıklıyor. Talisca’nın bizimle beraber yola devam etmesini istiyoruz. Bu bir istek, istikrar lakin sonuçlar nasıl gelişecek onu süre gösterecek.” yanıtını verdi.

Çebi, Video Asistan Hakem (VAR) uygulamasıyla ilgili soru üstüne şöyle devam etti:

“O konuda herkesin öbür görüşleri var. Ben o sistemi sahiplenmek istiyorum. Her maçtan sonradan hakem hatalarının ve hakemlerin konuşulduğu düzeni doğrusu benimsemiyorum. Sonuç itibarıyla orada bir sistem var. Teknoloji dünyada bu hale gelmiş, insan uzaya gidiyor. O sisteme bakarak, ‘Evet kardeşim bu penaltı, bu ofsayt.’ deme imkanı varken, bundan niye uzaklaşılmak isteniyor bilmiyorum. Denesinler, en azından şöyle olması lüzumlu; ‘Hakem her türlü kararda yok, birincil ilk önce penaltı ve ofsaytla ilgili kararlarda sisteme dönüp bakacak.’ dersiniz. Bu bir geçiş sürecidir. Bir seneyi böyle geçirirsiniz. Bu sistem basket maçlarında uygulanıyor. Bence bunda bir sakınca yok.”

Devre aralarında Beşiktaş’tan İngiltere’nin Everton ekibine aktarma olan ve son 3 haftada 4 gol atan milli futbolcu Cenk Tosun’un performansıyla ilgili Çebi, “Performansının daha da artacağını düşünüyorum. Genç bir futbolcu, çok da değerli bir futbolcu. Beşiktaş için manevi, sportif anlamda bir kayıptır lakin Beşiktaş karşılığını somut olarak almıştır.” ifadelerini kullandı.

Çebi, A Milli Futbol Takımı’nı da değerlendirerek şunları kaydetti:

“Türkiye’nin İrlanda Cumhuriyeti ile oynadığı maçı izlemedim fakat gazetelerden takip ettim. Bildiğim tek bir şey var. Milli takıma uzun vadeli bir yatırım olarak bakmak lazım. Fazla genç sporcularımız, kıymetli çocuklarımız var. Onların sahiplenildiği ve eğitildiği bir ulusal takımın…. Ola Ki 1-2 yılımızı kaybedebiliriz ama 20-22 yaşındaki genç çocukların minimum 8-10 sene top oynadıklarını düşünün. Burada bir yıllık kaybın hiçbir anlamı yok.”

Ahmet Nur Çebi, faaliyet kapsamında düzenlenen söyleşide ise iş hayatına ilişkin deneyimlerini aktardı. Çebi, katılımcılara “En iyi bildiğiniz işi, tek işi yapın.” tavsiyesinde bulundu.

Tarih: 26.03.2018 20:25

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Kaynak: www.ajansspor.com

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