Ahmet Dursun’dan Beşiktaş yönetimine: Ben hain miyim

Beşiktaş, oyuncu izleme komitesi için Serkan Reçber’in de içinde olduğu birkaç isimle görüşme halinde. Siyah-beyazlı ekibin eski futbolcularından Ahmet Dursun da bu duruma Twitter hesabından tepki gösterdi.

Meydana Çıkan haberlerin içten olduğunu ifade eden Ahmet Dursun, yapılan görüşmeyi desteklemediğini ifade etti.

“BİZ HAIN MİYİZ?”

SOSYAL AĞ hesabı üzerinden sert ifadeler kullanan Dursun, “Üzülerek paylaşmak zorundayım, Beşiktaşımıza sportif direktörlük için Serkan Reçber’le görüşüldüğü haberleri var ki içten, başta ben edinmek üzere bu kulübe hizmet vermiş o kadar arkadaşlarımız, ağabeylerimiz dururken, böyle bir şeyi benim kabul etmem mümkün yok. Bu görevi yapması gereken kişi, bu kulübü seven, reel Beşiktaşlı olmalı. Aksini söyleyen, Beşiktaşlı değildir. Biz ne fena insanlarmışız. Ne tür hainlik etmişiz. Beşiktaş’a hizmet vermek açık havada bir düşüncemiz yok. Keşke yabacılara verdiğiniz değeri, öz evlatlarınıza verseydiniz” ifadelerini kullandı.

TEPKİ GELİNCE SÖYLEMLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Kullandığı bu sözlerin peşinde sosyal medyada gündem olan Ahmet Dursun, gelen tepkiler üzerine açıklamalarına devam etti.

Serkan Reçber’i tanımadığını açıklayan Ahmet Dursun, Reçber’in sportif direktörlük tecrübesinin olduğu takdirde kararın içten olduğunu sözlerine ekledi: “Anlamayanlar için, Serkan Reçber’i tanımam. Tabii ki kulüp namına iyi işler yapmasını isterim. Ben o kadar bir tahsis kimseden istemedim. Kimsenin koltuğunda gözüm yok. Sadece bu göreve gelecek olan kişi, bu işi bilen Beşiktaşlı birisi olsun istiyorum. Serkan Reçber’in uzmanlığında yorumculuk dıştan sportif direktörlük deneyimi var mı? Varsa muhakkak dürüst kişidir.”