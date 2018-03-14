Ahmet Çakar: ‘Terim’e bir puan verseler maça çıkmayabilir’

Ahmet Çakar, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe – Galatasaray derbisi öncesi Sabah’a değerlendirmede bulundu.

Çakar’ın derbi yorumu şekilde:

“Takımlardan biri var ki kaybettiğinde hem fazla şey kaybedecek ayrıca de önündeki 10 yılın şekillenmesini etkileyecek. Açılımı şu; Şayet F.Bahçe kaybederse şampiyonluğu kaybeder. Zira G.Saray ile arasındaki fark 9’a çıkar ve bununla beraber ikili averajı da kaybetmiş olur. Keza yeniden F.Bahçe kaybettiğinde sihir bozulmuş, kendimce Aziz Yıldırım’ın dönemi daha da fazla sallantıya girmiş ve statta önemli anlamda seyirci reaksiyonu ortaya çıkmış hale kazanç. G.Saray kaybederse şampiyonluğu kaybeder diyemem. Zira bir gün sonra Başakşehir- Beşiktaş maçı oynanacak. G.Saray’ın üstünlük şansı devam eder fakat bir gün sonraki maçın skoru, diğer bir takımı da şampiyonluk potasına itiverir. F.Bahçe’nin kazanmaktan diğer çaresi değil. G.Saray beraberliğe razı olur mu, bence şimdi bile razı. Iddia ediyorum, Terim’e bir puanı versinler, ‘Maça çıkmayayım’ diyebilir”

Tarih: 14.03.2018 10:23 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur