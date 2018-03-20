Ahmet Çakar: “Alex’in heykeli yıkılmalı”

, Beyaz TV’de yayınlanan Derin Futbol programındaTürkiye’ye gelmesi hakkında flaş açıklamalar yaptı.

“HAİNLİK YAPMIŞTIR, YIKILMALI”

Alez de Souza’nın Türkiye’ye gelerek hainlik yaptığını ve heykelinin yıkılması gerektiğini söyleyen Ahmet Çakar, “Alex bir haindir, Fenerbahçe’ye hainlik yapmıştır. Efsaneydi, kestane oldu. Fenerbahçe’ye hasar vermiştir. Bu geceden itibaren heykeli yıkılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

“KENDİNİ KULLANDIRDI”

Alex’in kullanıldığını bahis eden Ahmet Çakar, “O heykel bir efsaneydi. Efsane kendini kullandırmaz. Türkiye’ye getirilmesi reel bir manipülasyondur. Kendini resmi olarak kullandırdı.” şeklinde konuştu.

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Kaynak: www.sporx.com

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