Ahmet Ağaoğlu’nun aklındaki teknik adam

BIRINCIL NIYET ALTYAPI

Trabzonspor başkan adayı Ahmet Ağaoğlu, önceki gün yaptığı açıklamalarda başkan seçildiği taktirde oluşturacağı icraatlar ile ilgili ipuçları vermişti.

Ağaoğlu’nun üstünde durduğu en manâlı konu ise altyapıydı. Ahmet Ağaoğlu, öze dönüş projesiyle Trabzonspor’u her tarafta eski günlerine döndürmenin planlarını yapıyor.

GENÇ, HIRSLI KADRO

Genç ve hırslı bir kadro meydana getirmek isteyen Ağaoğlu, Trabzon kökenli isimleri kadroya monte etmek istiyor. En önemli amacı A Takıma çok daha fazla sayıda oyuncu kazandırmak.

İDEALİST BİR ÖĞRETMEN

Bordo-Mavililer’in başkan adayı Ahmet Ağaoğlu’nun teknik direktör adayı ise bir proje takımı olan Leipzig’in hocası Ralph Hasenhüttl. Esas fikir, altyapıya ve gençlere ağırlık veren, açgözlü, devingen bir teknik adamla yola devam edilmesi. Ağaoğlu Bordo-Mavili takımda Trabzon ruhunu her tarafta canlandırmayı hedefliyor.

AĞAOĞLU’NA TAKVIYE

Başkan adayı Ahmet Ağaoğlu’na İbrahim Hacıosmanoğlu, Celil Hekimoğlu ve Nuri Albayrak yardim veriyor..