Ahmet Ağaoğlu: Trabzonlulardan 3 yıl sabır bekliyorum

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, önceki gece Trabzonspor başkanlığına namzet olduğunu resmen açıklamıştı.

Sabahleyin gazetesine konuşan Başkan adayı, projelerini ve hedeflerini anlattı:

TRABZONSPOR’A BORCUM VAR

“Ben futbol sevdalısı değil, Trabzonspor sevdalısıyım. Trabzon kalibresindeki kulüp genel kurula 24 saatten eksik bir süre kalmış ve besbelli başkan adayı yok. Bunu hazmedemedim ve namzet oldum. Benim Trabzon’a borcum var.”

3 YIL SABIR İSTİYORUM

“Bu umulan tablo içinde aktarma yasağını göğüslemek için nasıl bir politika izleyeceğimizi veriler elimize gelince göreceğiz. Çantamızda parayla gelmiyoruz. 3 sene dayanıklılık istiyorum. Yolun sonunda herkes bu takımla gurur duyacak”

“Katlanma kelimesi Trabzon’da amaç ifade etmez. Ben de sabırsızım. 10 milyon insanın umudu bir takımdan bahsediyoruz. Oluşturulacak plan, program ve uygulamalar kendisini zaten gösterecektir.”

“Yıllarca yüksek maliyetli futbolcular almış lakin verim alamamışız. Satarken de para kazanmayıp, kaybetmişiz. İyi para kazandığın futbolcular maaliyeti sıfır olan Gökdeniz Karadeniz, asıl maliyeti 500 bin Dolar olan Fatih Tekke. Ogün’den, Abdullah’tan, Nejdet’ten, Serdar’dan, Ali Kemal’den kazanmışsın. Onun için bu işin açık konuşmak gerekirse bu.”

TARAFTAR GURUR DUYACAK

“3 yıl sonradan Trabzonspor taraftarı şununla gurur duyacak; kendisinin yetiştirip sattığı futbolcularla Trabzonspor bugüne dek yabancı futbolculara ödediği paraların olur ya de tamamına yakınının bir bölümünü kasasına koymaya başlayacak.”

“Bu takımdan başarı beklentisi varsa ki olması son derece doğaldır, biz de bunun için var gücümüzle çalışacağız. Ödenmesi gereken rakamlarla boğuşurken ben kimseye şampiyonluk vadetmiyorum.”