Ahmet Ağaoğlu başkanlığa aday oldu

Trabzonspor’da 7-8 Nisan tarihleri aralarında gerçekleştirilecek olan doğaüstü genel komite öncesi birincil namzet muhakkak oldu.

Golf Federasyonu Başkanlığını da yürüten Ahmet Ağaoğlu, İnstagram hesabından yaptığı açıklamayla başkanlığa aday olduğunu resmi olarak duyurdu.

“ALLAH UTANDIRMASIN”

Ahmet Ağaoğlu, “29-30 Mart tarihlerinde çoğunluk sağlanamadığı taktirde 7-8 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleşecek olan Trabzonspor Kulübünün mucizevi genel kurulunda kulübümüz başkanlığına aday olduğumu kamuoyuna saygılarımla arz ederim. Genel kurulumuzun kulübümüze ve camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. Allah utandırmasın” ifadelerini kullandı.

ALİ AĞAOĞLU İLE AKRABA MI?

Ahmet Ağaoğlu, daha önce yaptığı açıklamada, Ali Ağaoğlu’nun lise arkadaşı olduğunu fakat herhangi bir akrabalığının olmadığını belirtmişti.