Adriano: “Talisca’yı Rivaldo’ya benzetiyorum”

Beşiktaş’ın Brezilyalı oyuncusu Adriano, ülke basınına Anderson Talisca hakkında açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Tite kadar Brezilya Milli Takımı’nın Rusya ve Almanya ile oynayacağı maçların kadrosuna dahil edilen Talisca’yı yorumlayan Adriano, ekip arkadaşını Rivaldo’ya benzetti.

TALISCA RIVALDO GİBİ

Anderson Talisca ile Brezilyalı efsane Rivaldo yorumu yapan Adriano, “Oyun karakteristiği Rivaldo’ya benziyor. Brezilya Milli Takımı’nda olmayı adalet etti. Umarım bu avantajı kullanabilir. Talisca için çok kayda değer bir lahza. Tite Dünya Kupası’ndan önce bence yeni oyuncuları görecektir” sözlerini kullandı

TALISCA NEREDE OYNAYACAK?

Beşiktaş’ta genel olarak forvet ardındaki oynayan Talisca’nın nerede ödev yapabileceğine dair ise, “Roberto Firmino’nun tayin yaptığı alan olabilir. Bence ön tarafta iyi oynar. Talisca ile konuştum. Bu anın zevkini çıkarmasını ve mutlu olmasını söyledim. Çünkü kariyerimiz kısa… Müthiş yıldızlarla birlikte olacak. Bu yıldızlarla kendini de çok iyi gösterme fırsatına sahip” açıklamasını yaptı

ADRIANO’NUN DA UMUDU VAR

Kendisinin de Brezilya’ya seçilmek için umudu olduğunu söyleyen Adriano, “Defalarca bir umut vardır. Futboluma güveniyorum. Daima milli takım konusunu düşünürüz. Brezilya Ulusal Takımı’nda arkadaşlarım var ve teknik heyet benim futbolumu biliyor. Milli takım yetkililerinin çalıştılarını biliyorum. Ben de orada edinmek isterim” dedi.

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Kaynak: www.sporx.com

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