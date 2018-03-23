Adriano: Talisca, Rivaldo’ya benziyor

Beşiktaş’ın Brezilyalı futbolcusu Adriano, ülke basınına Anderson Talisca hakkında açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Tite tarafından Brezilya Milli Takımı’nın Rusya ve Almanya ile oynayacağı maçların kadrosuna dahil edilen Talisca’yı yorumlayan Adriano, takım arkadaşını Rivaldo’ya benzetti.

TALISCA RIVALDO GİBİ

Anderson Talisca ile Brezilyalı efsane Rivaldo yorumu yapan Adriano, “Oyun karakteristiği Rivaldo’ya benziyor. Brezilya Milli Takımı’nda olmayı adalet etti. Umarım bu avantajı kullanabilir. Talisca için fazla önemli bir an. Tite Dünya Kupası’ndan önce kendimce yeni oyuncuları görecektir” sözlerini kullandı.

(Adriano’nun benzetmesinden sonra sosyal medyada paylaşılan Talisca-Rivaldo fotoğrafı)

TALISCA NEREDE OYNAYACAK?

Beşiktaş’ta çoğunlukla forvet peşinde oynayan Talisca’nın nerede atama yapabileceğine dair ise, “Roberto Firmino’nun görev yaptığı bölge olabilir. Bence ön tarafta iyi oynar. Talisca ile konuştum. Bu anın zevkini çıkarmasını ve mutlu olmasını söyledim. Çünkü kariyerimiz kısa… Mükemmel yıldızlarla birlikte olacak. Bu yıldızlarla kendini de çok iyi bakış fırsatına sahip” açıklamasını yaptı.

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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com

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