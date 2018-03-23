Adriano formasını Dani Alves’e gönderdi

Paris Saint Germain’in dünyaca meşhur sağ beki Dani Alves, Instagram hesabı aracılığıyla Beşiktaşlı Adriano Correia’ya teşekkür etti.

Instagram’dan bir hikaye paylaşan yıldız futbolcu, kendisine Beşiktaş’ta giydiği 3 numaralı formayı gönderen Adriano’yu etiketleyerek “Hediyen için teşekkür ederim.” mesajını paylaştı.

Alves ve Adriano, Barcelona’da 2010 ile 2016 yılları aralarında birlikte forma giyme şansını yakalamıştı.

——————————-

Kaynak: kralspor.ensonhaber.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da









http://stadimiz.com/wp-content/uploads/2018/03/adriano-formasini-dani-alves-e-gonderdi.jpg