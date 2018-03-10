Adriano: “Bugün çok büyük bir konsantrasyonla 3 puanı aldık”

Süper Lig’de Beşiktaş’ın Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup ettiği maç sonrası Beşiktaş’ın sol kanat oyuncusu Adriano maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Adriano’nun açıklamalarından Ajansspor’un derledikleri şu şekilde:

“Bugün bizim için fazla öenmliydi. Başakşehir’in puan kaybetmesiyle birlikte avantaj sağlayabileceğimiz bir maçtı. Ödevimizi iyi yaptık. Son haftalarda yükselişe geçtik. Bugün çok büyük bir konsantrasyonla 3 puanı aldık. Böyle devam etmeyi umuyorum.

Konsantrasyon çok önemliydi. Önce defansta iyi olmalısınız fakat saldırı düzeniniz olsun. Bunun üstüne çok çalışıyoruz. çok büyük bir çalışmayla sahaya çıkıyoruz. Önümzdeki hafta fazla kayda değer bir maç var, onu düşünmeye başlıyoruz.”

Tarih: 10.03.2018 21:07 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur