Adnan Polat’a genel kurulda jest!

Kulüp Müzesi’nin açılışına katılan eski başkanlar ile mevcut başkan, boy gerçekleştirmişti.

Bu toplantıda yer almayan Adnan Polat’ı unutmayan Cengiz’in 31 Mart’taki mali genel kurulda birincil gündem maddesini Polat’a bozmak istediği ortaya çıktı.

Cengiz’in önerisine öteki eski başkanlar da olumlu yaklaştı ve Adnan Polat için iade-i itibar oylaması yapılması kararı alındı. 2011’de yönetimsel açıdan ibra edilmeyen ve başkanlığı düşen Polat, o günden bu yandan camiaya dargın ve hiçbir kongreye katılmıyor.

DURSUN ÖZBEK İBRA İÇİN KOLLARI SIVADI

Sarı-kırmızılıların eski başkanı Dursun Özbek ise Mustafa Cengiz’e kaybettiği seçimin rövanşını almak için kolları sıvadı.

Birincil hedefi 31 Mart’taki parasal genel komite olan Özbek, son savunmasını ibra oylaması öncesinde yapacak. Dursun Özbek, ibra edildiği takdirde Mayıs ayındaki seçimde adaylığını açıklayacak.

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Kaynak: www.sporx.com

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