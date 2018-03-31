Adı Beşiktaş ve Fenerbahçe’yle anılan Arjen Robben hakkında flaş açıklama

Adı bir süredirveile aktarma dedikodularına konuşanhakkında devlete ait tanımlama geldi.

Bayern Münih‘in Borussia Dortmund‘la evinde oynayacağı karşılaşmadan önce basın mensuplarının karşısına geçen Jupp Heynckes, Robben’in takımdaki geleceği hakkında konuştu.

Tecrübeli teknik adam, gazetecilerin “Robben, gelecek sezon takımda kalacak mı?” sorularına şu şekilde cevap verdi:

“Açık Konuşmak Gerekirse bunun cevabını verecek kişi ben değilim. Oysa Robben’in geleceği belirsiz olmasına rağmen güya 25 yaşındaymış gibi çalıştığını söyleyebilirim.”