Abdullah Avcı: Galatasaray maçı aklıma gelmiyor

Abdullah Avcı, Başakşehir Kulübü’nün 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda düzenlediği medya gününde lig yarışını değerlendirdi.

Deneyimli teknik adam, Galatasaray ile ligin 29. haftasında oynayacakları üstünlük yarışındaki kritik maçla ilgili olarak ise şunları kaydetti:

HEPSI KIYMETLI CAMİALAR

“O maç hiç aklıma gelmiyor. Hatta bu haftayı maçlardan uzak, mevcudu koruyarak ve zihinsel rahatlayarak geçiriyoruz. Önümüzdeki hafta Akhisarspor, daha sonra burada Yeni Malatyaspor ile oynayacağız. Peş peşe arkadaşlarımla rakip olacağız. Bu da bu işin güzel tarafı. Galatasaray maçına daha çok var. Onların da daha maçları var, Fenerbahçe’nin de Beşiktaş’ın da… Tümü değerli camialar. Şampiyonluk kültürü olan kulüpler, bunların arasında almak hoş duygu.”

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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com

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