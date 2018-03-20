A Millilerde hazırlıklar sürüyor

İrlanda Cumhuriyeti ile 23 Mart’ta Antalya’da, Karadağ ile de 27 Mart’ta Karadağ’da hazırlık maçı yapacak olan A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ilk yarım saati basına açık olarak yapılan çalışmada, bağırsak enfeksiyonu geçiren Hakan Çalhanoğlu, sağ ayak travması yer alan Selçuk İnan ve sol baldırında zorlanma meydana gelen Cenk Tosun, takımdan farklı düz koşu yaptı. Milli Ekip’a ilk olarak çağrılan Ömer Bayram, Abdülkadir Ömür ve Mehmet Akıllı Çelik de antrenmanda bulunan diğer isimler oldu. Teknik Direktör Mircea Lucescu yönetiminde yapılan alıştırma düz koşuyla başlarken, istasyon çalışması ve 5’e 2 top kapmayla devam etti. İdmanın ilk yarım saati basına açık olarak yapılırken, basına kapalı bölümde taktik ağırlıklı antrenman yapıldı. Çalışmayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Servet Tezgâhtar ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Içten de peşine düşüp takip etti.



Hazırlıklarına devamlı A Ulusal Futbol Takımı, yarın saat 18.00’de basına kapalı olarak çalışacak.

——————————-

Kaynak: spor.haber7.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







