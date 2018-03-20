38’lik Nobre kendine geldi! Son 5 maçta…

Spor Toto 1. Lig’de play-off’a kalma mücadelesi veren Erzurumspor, emektar futbolcusu Mert Nobre’nin performansının artmasıyla yükselişe geçti.

Son olarak Giresun karşı da fileleri havalandıran Brezilyalı futbolcunun forma giydiği son beş maçta sadece bir bozgun alan mavi-beyazlılarda Nobre bu maçların hiç birini anlamsız geçmedi.

Forma giydiği bu karşılaşmaların hepsinde skora katkı maddesi yapan emektar futbolcu, beş maçta 4 gol 1 asistle takımını sırtladı. Sezona etkisiz başlayan 38 yaşındaki oyuncu, Şubat ayının sonuna dek hiç fileleri havalandırma başarısı gösteremedi. Oysa 22 Şubat’ta Boluspor karşı siftah yapan Nobre, ardından durmadı, eski günlerinden kesitler sundu.

Türkiye’de 153 gol kaydetti

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına da geçen ve Mert ismini alan tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın yanı sıra Mersin İdmanyurdu ve Kayserispor gibi takımlarda da oynadı. Beşiktaş’ta 47 gol kaydeden oyuncu, Fenerbahçe’de ise 42 gole imzasını attı. Mersin’de 24, Kayseri’de 22 kez fileleri havalandırırken, geçtiğimiz sezonun başından bu yana oynadığı Erzurum’da 18 defa gol sevinci yaşadı.

‘Gereksizce iki büyükte oynamamış’

Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, deneyimli oyuncuyu kadrolarında barındırdıkları için mutlu olduklarını söyledi. Altıparmak, “Nobre boşu boşuna keza Fenerbahçe hem de Beşiktaş formaları giymemiş. Bize saha içinde olduğu değin saha dışarıya da katkısı oluyor. Erzurumspor’un genç oyuncuları kendisini örnek alıyor, Nobre onların gelişimine de katkıda bulunuyor” dedi.

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Kaynak: spor.haber7.com

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