31.03.2018 Everton – Manchester City 1-3 Premier Lig Maç Özeti

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Premier Lig’in 32.hafta maçında Everton, Manchester City’yi Goodison Park’t konuk etti. 31.03.2018 tarihinde oynanan maçta M.City, Everton’ı 3-1 mağlup etti. Nefes kesen Everton – Manchester Citygeniş maç özetini haberimizde izleyebilirsiniz.

31.03.2018 Everton – Manchester CityMaç Sonucu ve Golleri

 

 

 

Premier Lig’in 31. hafta maçında M.City’nin gollerini 4.dakikada Leroy Sane, 12.dakikada Gabriel Jesus  ve 37.dakikada Raheem Sterling kaydetti. Everton’ın golü ise 63.dakikada Yannick Bolasie’den geldi. Manchester City, bu skorla puanını 84 yaparak 1.sırada yer aldı. Everton ise 40 puanda kalarak 9.sırada yer aldı.

 

Tarih: 01.04.2018 21:46

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