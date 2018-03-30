3 büyüklerden vergi teşekkürü

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri, yeni ödenti kanunuyla ilgili resmi internet sitelerinden bir açıklama yayınladı.

3 büyük kulüp, 7103 sayılı “Ödenti Kanunları ile Bir Takım Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

İşte o mesajlar:

GALATASARAY: ACEMI BRANŞLARDA BAŞARILAR ARTACAK

Devletimiz, tarihi bir karar alarak Türk sporu ve amatör kulüplere olan desteğini bir defa daha göstermiştir. Amatör branşların gelişimine katkı maddesi karşılamak nedeniyle, 7103 sayılı “Ücret Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişim Yapılması Hakkında Kanun” , Türkiye Büyük Halk Meclisi’nden geçmiş ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kadar onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Amatör sporcular için ödenen kazanç vergisi tutarı, yeni düzenleme ile birlikte iade edileceğinden amatör branşlardaki daimi galibiyet daha mümkün hale gelecektir. Ülkemizin baskı günlerinde birleştirici öğe olan spora katkıları, yalnızca spora değil, kadirbilir halkımıza da bir nefes olacaktır. Tasarının kanunlaşması sürecinde onaylama veren başta;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan,

Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım,

Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak,

Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal almak üzere,

Tasarının kanunlaşması sürecinde takviye veren Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki bütün milletvekillerimize teşekkür ederiz.





BEŞİKTAŞ: BÜYÜK BİR ADIM

“7103 sayılı ‘Aidat Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”, Türkiye Büyük Ahali Meclisi’nden geçmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Acemi sporlara kulüplerin daha güçlü yardım olmasına imkan sağlayan yeni düzenlemenin şanslı olmasını temenni ederiz.

Yeni aidat düzenlemesi ile, sporcular için ödenen gelir vergisi tutarları iade edilecek böylelikle bu rakamların da acemi branşlara aktarılması imkanı doğacaktır.

Devletimiz, acemi branşların gelişmesine katkı maddesi sağlayacak olan bu düzenleme ile büyük bir adım atmıştır.

Bu tarihi adımın atılmasına vesile olan ilk olarak Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Sayın Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak ile Maliye Bakanı Naci Ağbal´a, hem tasarının kanunlaşması noktasında Türkiye Büyük Irk Meclisi’nde destekte bulunan tüm milletvekillerine teşekkür ederiz.”





FENERBAHÇE: TARİHİ KARAR

“Türk sporunun ve acemi spor kulüplerinin desteklenmesi amacıyla düzenlenen 7103 sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişim Yapılması Hakkında Kanun”u Türkiye Büyük Ahali Meclisi´nden geçmiş ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan göre onaylanmıştır.

Onaylanan bu kanunla birlikte; sporculara ödenen ücretlerden kesilen gelir vergisi tutarları, ödemeyi yapan kulüp ve şirketlere iade edilecek, bu tutarlar amatör sporcuların ücretlerinde kullanılabilecektir.

Türk sporu ve acemi branşların geleceği açısından tarihi nitelikte olan bu manâlı kanunun çıkmasından nedeniyle ilk önce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Başbakanımız Sayın Binali Şimşek’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’a, konuyu tasarı haline getirerek meclise sunan iktidar partisi mensuplarına, kanun tasarısını destekleyen bütün parti milletvekillerimize ve ilgili bütün bürokratlara teşekkür ederiz.”



